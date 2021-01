DPCM – Introdotta la zona bianca, resta il coprifuoco. Ecco tutte le nuove restrizioni

Terminato l’incontro a Palazzo Chigi ecco le ultime novità per quanto riguarda le restrizioni per il Covid.

La novità sarà la zona bianca nella quale ci sarà, come restrizione, solo l’obbligo di indossare mascherina e mantenere le distanze. Rimane il coprifuoco alle 22 e sarà vietato l’asporto di cibi e bevande dopo le 18 per evitare assembramenti legati a incontri per aperitivi. Non sarà neanche più possibile spostarsi tra le regioni gialle e sono stati stabiliti i parametri per la zona rossa: 250 casi alla settimana ogni 100mila abitanti. Queste sono le ultime indiscrezioni arrivate dal governo per il nuovo Dpcm valido dal 16 gennaio. Domani incontro con le Regioni alle 10:30 per avere un confronto sulle restrizioni da disporre.

La misura certa del Dpcm, che sarà spiegato da Speranza il 13 gennaio, è il weekend arancione anche per le zone gialle con la possibilità di spostarsi nel proprio comune e nella propria Regione. Inoltre il governo pensa alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 giugno. Infine potrebbero anche essere confermate le restrizioni natalizie per le visite a parenti e amici. Resta il punto interrogativo per quanto riguarda la scuola, sulla quale lavora la ministra Azzolina.