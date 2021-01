Callejon: “Emozione ritornare a Napoli, ho un obiettivo “

Ai microfoni di Sky Sport nel posticipo di Fiorentina-Cagliari, Josè Callejon, uno degli indiscussi protagonisti ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha parlato anche di Napoli. Qui le sue parole:

“Il mio ritorno a Napoli la prossima settimana sarà molto strano ma altrettanto bello. In entrambi i casi lo sarà perchè per 7 anni è stata la mia casa; in questi giorni ci ho pensato. Credo che tornare da avversario sarà una strana sensazione. In uqesto momento però indosso la maglia della Fiorentina e devo difenderla, a Napoli per vincerla.”