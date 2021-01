FOTO – Osimhen celebra il compleanno di Gattuso attraverso i suoi social

Fuori causa per Covid-19, oltre che in riabilitazione per l’infortunio subito durante l’ultima pausa per le Nazionali, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha postato poco sul suo account Instagram fa una foto per celebrare il compleanno del proprio allenatore, Ringhio Gattuso.

Il nigeriano arrivato l’estate scorsa dal Lille, al centro delle polemiche nelle scorse settimane a causa del suo atteggiamento durante le feste natalizie ritenuto poco professionale, ha voluto dedicare al proprio allenatore un messaggio di Buon Compleanno. Un attestato di stima verso il mister che dimostra il grande feeling che c’è con il tecnico calabrese.