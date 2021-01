L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione infortuni in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri domenica non potranno contare ancora su Koulibaly. Secondo il quotidiano, domenica sarà il momento dell’esordio per Rrahmani in coppia con Manolas. In caso di titolarità sarà la prima partita da titolare e sarà in coppia con Manolas facendo rifiatare Maksimovic.