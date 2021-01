Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato ad HellasLive.it dell’interesse del Napoli per il suo assistito. Ecco le sue parole: “Le notizie non corrispondono al vero, il Napoli non ha prenotato Zaccagni. Il Verona non vuole privarsene almeno fino a giugno e Mattia ci tiene molto al rapporto che si è formato con la società ed i tifosi”.