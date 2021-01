Tuttosport – Il Napoli prenota Zaccagni per il dopo Fabian

Il Napoli guarda al presente ed al futuro. Infatti la dirigenza azzurra ha deciso di non rinnovare con Fabian Ruiz ed in attesa di offerte per lo spagnolo sta cercando chi potrebbe sostituirlo.

IL NOME – Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il nome in voga sarebbe quello del tuttocampista del Verona Mattia Zaccagni. Un centrocampista che sta incantando in questa stagione con ka maglia gialloblu e sul quale il Napoli ha messo gli occhi da tempo.

LA TRATTATIVA – Con gli agenti di Zaccagni già c’è stato un primo contatto ed anche con il Verona che chiede almeno 15 milioni di euro più relativi bonus. Il Napoli pare essere arruvato a 12 milioni ma la differenA potrebbe essere facilmente limabile.