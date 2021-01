Il Napoli è al lavoro sul mercato e Giuntoli, nonostante le solite smentite di mercoledì, sta setacciando il mercato e sta lavorando a diversi obiettivi.

Il ds azzurro sta lavorando sul futuro e il profilo che piace molto in casa Napoli è quello di Andrea Zaccagni: il Napoli sta trattando con il Verona e l’accordo è molto vicino. L’operazione sarà imbastita come quella di Rrahmani, ovvero comprando il cartellino del giocatore a gennaio, ma lasciandolo in prestito fino a giugno. L’offerta degli azzurri per il cartellino è di 12 milioni, mentre al calciatore è stato offerto un contratto da 1.8 milioni netti fino al 2025. Lo riporta Nicolò Schira:

Il #Napoli pronto a chiudere per Mattia #Zaccagni: offerti €12M al #Verona per bloccarlo subito. Operazione stile Rrahmani con il fantasista che firmerebbe fino al 2025, restando in prestito ai gialloblù fino a giugno. Per Zac stipendio da €1,8M netti a stagione. #calciomercato https://t.co/zbRh7JhHyN — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2021

Inoltre, Schira ha fatto il punto anche sul capitolo terzini: il Napoli è al lavoro per sfoltire le fasce e uno tra Malcuit e Ghoulam dovrebbe andar via. In caso di cessione, Giuntoli proverà a sondare il terreno per Emerson Palmieri, chiedendo il prestito al Chelsea.