Vincenzo De Luca, governatore della Campania, fa il punto della situazione nella nostra regione dopo le vacanze natalizie. Queste le sue parole:

“Cari amici, ci ritroviamo dopo le feste a commentare i primi fatti del 2021, fatti che mi hanno scoinvolto. Negli Stati Uniti abbiamo assistito ad un colpo di stato senza precedenti: Trump ha sempre ignorato l’esito delle elezioni e ha provato un colpo di stato al Parlamento. E’ un colpo di stato, mal riuscito e che ha fatto vergognare tutto il Mondo. Ora chi crederà alla democrazia più forte del mondo, gli Stati Uniti? La gente, ormai, è stanca della democrazia: adesso c’è solo demagogia, sciacallaggio, poulismo, finte battaglie contro la casta. Poi le giovani generazioni credono che la democrazia sia sempreverde, ma in realtà possono morire.

Le immagini degli Stati Uniti mi hanno ricordato le parole di Mussolini che minacciò il Parlamento: la democrazia è fragile. Vi ricordo che Salvini disse che quando fu eletto Trump era l’unico che diceva che credeva alla vittoria di Trump. La inneggiava come la vittoria del popolo, quando Trump è un miliardario che non paga le tasse. Anche Beppe Grillo diceva che Trump era un eroe, che rispecchiava il M5S in America, che aveva un movimento che includeva falliti e disadattati( e su questo ha ragione, basta vedere chi ha nel suo movimento). Per anni ci hanno detto che la competenza non serviva a nulla, e che tutti possono fare tutto, basta solo volerlo. Non è così. La colpa è anche della classe dirigente, che non deve creare problemi, ma trovare soluzioni.