Il Roma – Mertens scalpita, farà di tutto per esserci contro l’Udinese

L’edizione odierna de Il Roma fa il punto sulle condizioni di Dries Mertens sottolineando come l’attaccante Belga sia pronto e farà di tutto per esserci domenica per la delicata sfida tra Udinese e Napoli

“Ciro” Mertens si è fortunato durante la partita contro l’Inter, durante il primo tempo riportando una distorsione alla caviglia destra. E’ stato un colpo durissimo per la squadra di Gattuso che ha dovuto fare a meno del miglior marcatore della storia del club per più di un mese.

Dopo la riabilitazione svolta in Belgio, Dries sembra essere pronto e dopo aver presenziato in tribuna alla partita contro lo Spezia probabilmente partirà con la squadra per Udine e Gattuso sceglierà se inserirlo dal primo minuto o a partita in corso

Ci siamo dunque, Mertens sta tornando.