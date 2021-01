Il Mattino – Tante occasioni ma pochi goal, ecco i dati

L’edizione odierna de Il Mattino ha pubblicato i dati riguardanti la partita con lo Spezia e più in generale della stagione del Napoli per sottolineare i problemi di finalizzazione che stanno colpendo la squadra di Gattuso

Il Napoli contro lo spezia ha tirato 29 volte verso la porta di Provedel, facendo un solo goal con Petagna, un problema da risolvere se si vuole raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il Napoli è primo per tiri totali in Europa con 263 tentativi in stagione, a seguire in Serie A ci sono Sassuolo e Inter ma con percentuali realizzative nettamente più alte. Gli azzurri hanno realizzato 32 reti in campionato, quinto miglior attacco della Serie A, dopo Inter, Atalanta, Milan e Roma.

Questi numeri evidenziano come il Napoli debba completamente invertire rotta, cercando di concretizzare meglio le occasioni create. Le pretendenti corrono e gli azzurri devono tenere il passo