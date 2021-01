De Vecchi – La verità sul caso Milik: tra Atletico, Marsiglia, Juve e Roma

Il procuratore Fabrizio De Vecchi ha rilasciato delle dichiarazioni a Calciomercato.com facendo il punto sul caso Arkadiusz Milik.

L’agente, che fa da tramite per le trattative con club esteri al procuratore polacco Piantak, ha sottolineato come Milik abbia pensato a lungo se rinnovare o no con il Napoli perchè era molto legato sia ai compagni che alla città, ha scelto però di provare una nuova esperienza e valutare le offerte

Parlando del rapporto tra calciatore e club de Vecchi ha sottolineato come Milik si sia sempre comportato da professionista, non ha mai smesso di allenarsi e ha l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile in ottica europei; Il Napoli ha fatto altre scelte e gli agenti di Milik e la società partenopea sono costantemente in contatto per trovare una soluzione

Sulla trattativa con l’Atletico Madrid l’agente ha dichiarato che la trattativa è saltata in quanto, come succede molto spesso nelle situazioni di mercato il Napoli non ha ritenuto equa l’offerta posta dal club spagnolo.

ci sono ancora molti nodi da sciogliere, la situazione è tutt’altro che chiara.