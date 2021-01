L’edizione odierna di Tuttosport scrive che il Napoli è a lavoro per acquistare le due Z del futuro! La società azzurra, come si sta dicendo da giorni, ha iniziato i discorsi per giugno con l’Hellas Verona per Mattia Zaccagni; mentre la seconda Z è per la difesa: Elseid Hysaj è in scadenza di contratto con margini di rinnovo quasi pari a zero, e per sostituirlo piace molto Gabriele Zappa, terzino del Cagliari.