Llorente è un obiettivo concreto della Juventus. Infatti, l’attaccante spagnolo, come annunciato da Sportitalia è uno degli attaccanti sulla lista di Paratici per il mercato di gennaio. Però, come anche detto da Pedullà, la Juventus solamente dopo il 20 gennaio potrà tentare l’assalto per lo spagnolo. Il Napoli non lo darà gratis, come offerto alla Sampdoria, per via dei brutti rapporti con i bianconeri. La Juventus dovrà formulare un’offerta ufficiale alla squadra di De Laurentiis.