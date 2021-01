Arek Milik per adesso non si muove da Napoli. Infatti, come detto da Gianluca Di Marzio, nessun’offerta per il polacco soddisfa le richieste di De Laurentiis. Negli ultimi giorni, come detto dall’esperto di mercato, ci sono stati due assalti da parte di Marsiglia e Atletico Madrid. Tutti e due gli assalti sono stati respinti dalla società azzurra. Il Napoli resta fermo sulla richiesta di almeno 15 milioni oppure 12 con il 25% assicurato sulla rivendita.