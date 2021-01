MondoNapoli Live torna in diretta stasera con una nuova puntata, dalle 21, sempre in diretta su Facebook, YouTube e Twitch.

Ovviamente, la trasmissione sarà dedicata alla debacle interna del Napoli contro lo Spezia, una sconfitta inattesa e che scotta moltissimo, sia per i tifosi che per i giocatori stessi.

Oltre all’analisi dei dati, dei top e flop, delle pagelle e la parentesi dell’analisi tattica, i nostri esperti si soffermeranno sul problema che attanaglia gli azzurri: l’incapacità di saper concretizzare le molte occasioni da goal.

E’ colpa di Gattuso o i giocatori non possono commettere certi errori? Ne parleremo stasera.

Inoltre, tra entrate ed uscite, parleremo anche del calciomercato per capire se e come la dirigenza interverrà per migliorare l’organico a disposizione di Gattuso.

