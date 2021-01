Gazzetta – Urge assolutamente un confronto tra Gattuso e De Laurentiis

Il Napoli continua a non convincere e perde in casa contro uno Spezia addirittura in dieci uomini. La Gazzetta dello Sport ha commentato così la situazione legata ai partenopei:

“La squadra azzurra deve mettersi sul lettino dello psichiatra per curare la schizofrenia. Nessuno è immune da critiche. Gattuso? Qualcuno vuol farne un capro espiatorio, ma il nostro non è tipo da farsi condizionare dall’ambiente. Non a caso ancora non ha firmato il contratto di rinnovo al 2023, perché non cerca soldi piuttosto garanzie sul progetto, al di là della oggettiva crisi economica. Fra tecnico e De Laurentiis urge un faccia a faccia”.