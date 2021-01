SKY – Napoli-Spezia, le probabili formazioni: Gattuso verso due cambi

Quest’oggi il Napoli affronterà lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona, match in programma alle ore 18.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Gattuso dovrebbe optare per due cambi rispetto alla trasferta di Cagliari. Meret dovrebbe partire dal 1′, in difesa Hysaj agirà sull’out mancino. A centrocampo Fabian e Bakayoko, con Zielinski alle spalle di Petagna. Solito 4-3-3 per lo Spezia, Farias e Gyasi agiranno ai lati di Nzola.

Queste le probabili scelte di Gattuso e Italiano:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.