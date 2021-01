Rinnovo Gattuso, il tecnico ha qualche dubbio sul progetto

Stando a quanto scritto da Il Mattino, tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis c’è l’accordo sull’ingaggio, sui diritti d’immagine e sulla durata del rinnovo, ma nella testa del tecnico c’è ancora qualche dubbio riguardante al progetto per i prossimi due anni per il quale vorrebbe discutere con il presidente azzurro. L’incontro si farà senza fretta, magari anche a fine stagione con l’allenatore calabrese che non si strapperebbe i capelli se dovessero partire pezzi grossi come uno tra Koulibaly o Fabian Ruiz, ma vuole capire con quale budget dovrà confrontarsi, visto che l’obiettivo resta sempre quello di qualificarsi per la Champions League.