E’ stata appena diramata la formazione ufficiale del Napoli, per il match allo stadio Diego Armando Maradona, contro lo Spezia.

Per la sfida di oggi, Gattuso si affida a Ospina in porta. La difesa, orfana di Koulibaly, sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui a sinistra. Centrocampo con Fabian Ruiz e Bakayoko. Zielinski occuperà il classico ruolo del trequartista, accompagnato, sugli esterni, da Politano a destra e Insigne a sinistra. Novità in attacco: fuori Petagna e Lozano falso nueve.

La formazione ufficiale:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Zielinski, Politano, Insigne, Lozano.

SPEZIA – Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Deiola; Agudelo, Nzola, Farias.