La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il match contro lo Spezia, in programma oggi alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Non sarà della gara, Diego Demme, che ha accusato una lombalgia.

Di seguito la lista completa:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.