Gattuso: “Stiamo buttando le partite, forse è colpa mia? Dovevo togliere Maksimovic! Vi spiego il vero problema del Napoli”

Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta del suo Napoli contro lo Spezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

“I numeri dicono che il Napoli è la squadra che costruisce di più, concede di meno, è una questione di mancanza di cattiveria? Difficile parlare di questa partita. Se sbagliamo un passaggio perdiamo sicurezza. Siamo primi in Europa per azioni create, abbiamo assenze importanti ma bisogna reggere bene. Siamo troppo nervosi, non accettiamo di prendere gol. La qualità c’è, adesso però alla prima difficoltà facciamo troppi errori di valutazione. Creiamo tanto ma non penso che sia solo sfortuna, dobbiamo stare sul pezzo e avere più cattiveria sotto porta. Forse non sono abbastanza bravo a far capire ai giocatori questa cattiveria”.

“La squadra invece di giocare in scioltezza dopo gol si e irrigidita? No, penso che abbiamo solo fatto scelte sbagliate. Potevo tirare fuori Maksimovic perchè dopo due errori si è innervosito. E’ stata una partita di grande qualità, stiamo buttando partite incredibili. Un po di colpa ce l’ho io”.

“Dovremmo crederci, sbattersene se si sbaglia, attaccare sempre. Se fai due tre tiri con veemenza e poi stai la a pensare cosa succede se sbagli di nuovo allora non va bene. Possiamo migliorare la balistica e la concretezza sotto porta ma c’è poco tempo, si gioca ogni tre giorni. La strada è quella giusta, proponiamo sempre tanto.”.

“Anche se lo Spezia pareggia, dobbiamo pensare che c’è tempo per riprenderla, ma non per prendere un altro gol. Non dobbiamo pensare agli errori, alla prima difficoltà pensiamo agli errori e ci irrigidiamo. Le partite che abbiamo perso si assomigliano. Dobbiamo accettare che possiamo subire un gol anche con lo Spezia, ma poi bisogna stare lì con la testa e battagliare. Questa è stata la peggior partita dello Spezia“.

“Quando si gioca ogni tre giorni ci sta che possiamo calare un poco. Prima del rigore sulla palla di Petagna abbiamo perso palla e abbiamo commesso fallo da rigore. Giocare con due torri (Petagna e Llorente, ndr) non mi piace, Llorente ha aiutato la squadra a salire, l’ho messo perchè volevo riempire di più l’area”.

“Lozano punta centrale da riproporre? L’ho fatto oggi perchè Petagna era stanco, ho pochi attaccanti. La loro linea di difesa non era perfetta e li abbiamo messi in difficoltà con il Chucky, che continuo però a preferire da esterno”.