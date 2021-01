Ora non è più una questione di diritti di immagine o di clausole rescissorie. Tutto è compiuto, l’ intesa è praticamente raggiunta e De Laurentiis e Gattuso si sono andati incontro in ogni aspetto del laborioso accordo. Ma prima di mettere la firma al contratto che lo legherà al club azzurro fino al giugno 2023, Rino Gattuso ha bisogno di un altro incontro. Forse solo una formalità. Un altro mini-vertice con il presidente e Giuntoli in cui capire quale è il progetto-Napoli del futuro dopo l’ impatto devastante della pandemia nei conti del club azzurro e del calcio mondiale. Ecco, sembra una questione di poco conto e probabilmente lo è: ma l’ ultimo step è fondamentale per avere la fumata bianca attesa da Natale.

Gattuso non vuole garanzie, non chiede chissà quali calciatori, non si strapperebbe i capelli se andasse via Koulibaly o un altro dei big, ma vorrebbe solo che si facesse chiarezza, per esempio, sull’ inevitabile sforbiciata del monte ingaggi che sarà necessaria la prossima estate. Nessuno ha comunque fretta. Né Gattuso, né De Laurentiis. Il Napoli ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita di 19 milioni di euro. E lo scenario è cupo. E non poco. Ecco, per l’ appunto: il nuovo progetto. C’ è tutto il tempo per arrivare alla firma che può anche arrivare anche alla fine del campionato.