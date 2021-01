Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati di oggi 5 gennaio

Anche oggi, la Protezione civile ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del contagio in Italia con il bollettino quotidiano; è importante leggere questi dati per capire come si muove l’epidemia alla luce della campagna di vaccinazione appena iniziata. Questi i dati:

Nuovi positivi: +15.378, +0,71%

Decessi: +649

Guariti: +16.023

Soggetti attualmente positivi: 569.161

Tamponi: +135.106

Rapporto Nuovi Contagi/ Tamponi: 11,38%

