CdS – Mercato Napoli, Emerson non si sblocca! In attacco si prova il colpo Zaccagni

Il mercato è finalmente iniziato! Il Napoli in entrata lavora a due piste, una per gennaio e una per giugno: Emerson Palmieri (Chelsea) e Mattia Zaccagni (Hellas Verona). L’arrivo del primo è vincolato ad una cessione, Ghoulam o Malcuit, e al momento l’affare con i Blues non decolla: la società azzurra spinge per il prestito, come per Bakayoko in estate, ma il Chelsea vorrebbe monetizzare con la cessione a titolo definitivo o, al massimo, fissando l’obbligo di riscatto per giugno.

Zaccagni, invece, è l’ultima idea di mercato per l’attacco. Il Napoli lo segue e lo apprezza. Con l’Hellas già se n’è parlato, la società partenopea sa che potrebbe “prenotarlo” come accadde un anno fa per Rrahmani ma anche il Milan punta il giocatore quindi va battuta la concorrenza rossonera. I veronesi chiedono almeno 15 milioni. Si tratta, il mercato è iniziato. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.