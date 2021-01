L’esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile approdo di Zaccagni al Napoli:

“Il Napoli è molto interessato al trequartista del Verona e c’è già stato un contatto con gli agenti e il ds dei gialloblù per capire la fattibilità economica dell’affare. Sorgono che problemi: la liquidità necessaria e un discorso tecnico. Al momento il Milan non è in trattativa con i veronesi, nè il Napoli farebbe un’operazione in stile Rrahmani”.