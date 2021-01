Osimhen ha sbagliato: ecco cosa ne pensano gli opinionisti di Sky calcio club

A Sky calcio club, Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno commentato anche il “festaiolo” Osimhen e della festa a sorpresa che tanto ha fatto discutere. Qui quanto detto:

Fabio Caressa getta subito la provocazione: Osimhen ha sbagliato e ha chiesto scusa, cosa ne pensate? Bisogna anzitutto dire che Osimhen è un ragazzo giovanissimo, non era facile gestire quella situazione e i social fa da cassa di risonanza, afferma Costacurta. Per Piccinini invece non si tratta di un problema di social ma proprio di irresponsabilità, e allo stesso discorso si accoda Marchegiani che appunto sottolinea come l’irresponsabilità del ragazzo rischia di gravare non solo alla sua salute ma anche al Napoli e alle assenze.