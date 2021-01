Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato, ai microfoni di Sky, della vicenda Osimhen e ha fatto il punto dopo le novità del pomeriggio su un possibile dietrofront della società sulla decisione della multa. Queste le sue parole:

“Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo quando sbagliavo. Ora tocca a lui; ha chiesto scusa. Lui dà tutto quando lavora, sa che ha commesso un errore. Noi lo aspettiamo, ha chiesto scusa; dopo sia io che la società prenderemo alcune decisioni. Multa? Io non decido nulla, ma mi piace rapportarmi con i giocatori. La responsabilità di mandarlo in Nigeria l’ho presa anche io, come quella di mandarlo in Belgio, dunque entrambi abbiamo fatto una figuraccia. L’errore l’abbiamo commesso entrambi. Quando tornerà, gli parlerò e poi dovrà tornare al 100%, perché è importante per noi. Ripeto, ha sbagliato, sicuramente pagherà quello che deve pagare”.

In seguito, Gattuso ha anche smentito le cifre della multa che sono girate in questi giorni da alcuni media nigeriani.