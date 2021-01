PRIMA PAGINA – CdS: “Osimhen stop: Covid e veleni!”

La prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Osimhen. Infatti, l’attaccante nigeriano ieri è risultato positivo al Coronavirus con molte polemiche. Come riporta il quotidiano, l’attaccante ha festeggiato il compleanno invitando tanti, troppi, familiari che non hanno rispettato, come si può vedere dai video, il distanziamento sociale. Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla serie A che riprenderà domani dopo 11 giorni di stop. Di seguito la prima pagina: