Buon anno nuovo da parte di MondoNapoli Live! La nostra squadra vi augura un sereno 2021, da passare in compagnia delle nostre puntate e delle nostre dirette, sempre su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Già da oggi parte la nostra trasmissione: infatti, alle ore 18, andrà in onda lo speciale sul Fantacalcio, in cui potrete vedere la nostra top 11 e i consigli, ma anche chiedere per alcuni dubbi su chi schierare ai nostri esperti.

Ma MondoNapoli Live non si ferma: dopo l’appuntamento con il Fantacalcio, andremo in onda anche domani alle 12:30 con il prepartita di Cagliari-Napoli e poi la sera alle 21 con tutto il ricco postpartita.

Beh, che dire? Inizia nel modo migliore l’anno, ovvero in nostra compagnia.

Ringraziamo i nostri due sponsor:

PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143.