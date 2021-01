Gazzetta – Probabili formazioni Cagliari-Napoli: Ancora dubbi sui titolari!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le probabili formazioni di Cagliari-Napoli. La partita si giocherà domani in Sardegna, alle ore 15:00, e sarà visibile su Sky Sport. Gli azzurri, come riporta il quotidiano, hanno ancora dubbi sulla rosa ufficiale e ci sono ancora dei ballottaggi. Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Lozano; Petagna