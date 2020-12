MondoNapoli Live non vi lascia mai e vi tiene sempre compagnia: anche durante l’ultimo giorno di quest’anno così brutto, noi andremo in diretta sempre su Facebook, su YouTube e su Twitch.

I nostri esperti andranno in onda alle 17 per fare un bilancio calcistico del Napoli del 2020, un anno di gioie, come la Coppa Italia, ma anche di dolore per l’addio all’unico dio che il mondo del calcio abbia mai visto.

Durante la puntata, i nostri esperti ripercorreranno le tappe del Napoli di quest’anno, ricordando sia le vittorie sia le sconfitte. Ma, inoltre, per salutare questo 2020 con il sorriso, ci sarà anche un video divertente con le più belle gaffes dei nostri esperti.

Ringraziamo i nostri due sponsor:

PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143.