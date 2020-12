Manuel Parlato, noto giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulle condizioni di Victor Osimhen, alle prese con il recupero con l’infortunio alla spalla subito in nazionale. Ecco le ultime novità: “Domani Osimhen arriverà in Italia per svolgere il tampone che gli permetterebbe poi di riaggregarsi al gruppo. Ma potrebbe anche ritornare in Belgio per completare il ciclo di recupero”.