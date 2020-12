Fabrizio Romano, esperto di calciomercato Sky, attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto il punto sulla situazione Milik-Atletico Madrid:

“Milik piace all’Atletico Madrid come riportato giorni fa, ma il suo trasferimento in Spagna non è così vicino. È cosiderato troppo costoso (15 milioni), ecco perché il club spagnolo sta cercando un altro sostituto di Diego Costa nella Liga”.