Juventus-Napoli potrebbe essere recuperata il… 13 febbraio. Ebbene sì, c’è una nuova ipotesi al vaglio: invertire il match di ritorno tra il club partenopeo e quello bianconero (in programma per l’appunto il 13 febbraio), in programma a Fuorigrotta, spostandolo dunque a Torino.

In questo modo, verrebbe poi rinviata la gara al Maradona a data da destinarsi.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno