CdS – Napoli, si lavora per l’esterno d’attacco: due i prediletti!

Giuntoli ha il suo bel lavoro da fare. La squadra ha bisogno di essere completata da alcuni tasselli. Movimenti in entrata a gennaio sarà difficile vederli (a detta dello stesso Giuntoli), ma il ds potrebbe sorprendere se dovessero essere ceduti gli esuberi. Comunque si lavora anche per la prossima sessione estiva. Cosa manca a questo Napoli? Un nuovo innesto sugli esterni offensivi che possa anche far rifiatare il Capitano Insigne. Due nomi sul taccuino di Giuntoli. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Sul fronte degli esterni d’attacco, i prediletti sono due: Florian Thauvin del Marsiglia, 27 anni e il contratto in scadenza a giugno 2021; e Jeremie Boga, freccia del Sassuolo di 23 anni e vecchio, grandissimo pallino azzurro.