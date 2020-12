Sky – Rinnovo Gattuso, l’accordo c’è: il mister ha dato la parola al presidente

Secondo quanto riportato da Sky Sport il rinnovo di Gattuso è solo questione di tempo. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il mister si sono parlati e tra i due non ci sono problemi. L’accordo c’è e permane e la firma ci sarà. Gattuso ha dato la parola e ben presto ci sarà il nero su bianco. Negli ultimi giorni si sono limati gli ultimi dettagli: il prolungamento non è in discussione. Sia il presidente che il tecnico calabrese sono soddisfatti ed entrambi hanno voglia di migliorare col l’avvento del nuovo anno.