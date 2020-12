Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione “ala d’attacco” in casa Napoli:

“Thauvin piace sia a Giuntoli che a Gattuso. Arriverebbe a parametro zero e rappresenta alternativa importante ad Insigne. La richiesta di ingaggio del francese però è alta: va oltre i 3 milioni. Il Napoli, sia per questo che per motivi d’età, preferisce Jeremie Boga”.