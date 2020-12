Gazzetta – Fabian non rinnova e quindi potrebbe partire. Prossima settimana incontro con Giuntoli

Fabian Ruiz ha deciso, secondo La Gazzetta dello Sport, di non rinnovare con il Napoli. Sarà questo l’argomento dell’incontro tra il suo entourage e Giuntoli della prossima settimana.

Il calciatore andaluso non ha mai nascosto la sua voglia di Liga e dunque starebbe valutando il ritorno in Spagna dove ha tanti ammiratori. Per ultimo infatti ci aveva provato proprio l’Atletico Madrid del cholo Simeone.

Aurelio De Laurentiis fa il prezzo e per Fabian non si siede al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Ma il Napoli non pone alcun veto sulla sua cessione anche e soprattutto per le ultime prestazione di Ruiz che non stanno convincendo tecnico e società.