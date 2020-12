Il mercato del Napoli si muoverà molto in base a quello che succederà per Arek Milik: il polacco potrebbe essere ceduto a gennaio, oppure potrebbe andare via a parametro 0, ma in tal caso rischia seriamente di saltare l’Europeo.

Ai microfoni di Sky, si è fatto il punto della situazione di Milik e di un suo possibile futuro in Serie A. Queste le sue parole:

“Milik potrebbe interessare a molte squadre di Serie A, tra cui il Milan, ma la valutazione di De Laurentiis non scende dai 15 milioni: se queste pretese dovessero scendere, il Milan potrebbe pensare di prendere il polacco“.