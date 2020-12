GdS – Riunione di Lega a Firenze: convocati anche ADL e Agnelli

All’Hotel Four Season di Firenze dalle 18 è in corso l’assemblea di Lega per stabilire i fondi d’investimento per la fondazione della media company con la cordata CVC. Presenti oltre a Luigi De Siervo (amministratore delegato della Lega) anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Guido Fienga a rappresentare la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l’Udinese. Quest’assemblea però è anche il primo incontro faccia a faccia post setenza del CONI per i presidenti di Napoli e Juventus, occasione buona quindi per chiarirsi sia sul protocollo sia su alcune questioni in sospeso. E chissà con il mercato che si avvicina potrebbe anche esserci qualche trattativa lasciata in sospeso lo scorso settembre. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport