GdS – Ecco cosa frena il rinnovo di Maksimovic e Hysaj. C’è una novità su Rrahmani

Stando a quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport ci sono importanti novità sul mercato in uscita del Napoli. Infatti La Rosea fa il punto sulle situazioni in scadenza di Maksimovic e Hysaj. Il serbo ha chiesto un aumento di stipendio a due milioni, ed è in scadenza 2021; l’albanese dal canto suo non accetta le condizioni dettate – ormai da tempo – dal patron azzurro – e la cessione a parametro zero si fa sempre più vicina. In questo momento il 23 azzurro è seguito dalla Roma, che potrebbe fiondarsi su di lui il prossimo febbraio se non si dovesse trovarsi un accordo per tempo con la società partenopea.

Una novità importante potrebbe riguardare Rrahmani. Il difensore prelevato quest’estate dal Verona potrebbe partire in prestito dato il poco impiego in questa prima parte di stagione, anche se nel prossimo turno contro il Cagliari potrebbe trovare spazio dal primo.