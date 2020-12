Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al terzo posto

Bentornati nel terzo articolo della rubrica: “Un regalo sotto l’albero: il calciatore vorrei, al terzo posto”.

In questo articolo ritorneremo a parlare di un calciatore del nostro campionato: tra le rivelazioni di questa prima parte di Serie A, c’è un centrocampista che arriva dal nord, dalla Danimarca.

Stiamo parlando del centrocampista gioiellino della Sampdoria: Mikkel Damsgaard, classe 2000, della formazione di mister Ranieri.

Un esterno di piede destro, abile a giocare su entrambe le corsie laterali: Mikkel Damsgaard è un calciatore di indubbie qualità, uno che nel giro di poco potrebbe essere assolutamente da top club. Da prendere. Spicca per personalità, si tratta di un ragazzo di 20 anni, tant’è vero che mister Ranieri lo usa come un vero e proprio jolly. Fa la differenza anche a gara in corso, abile nel dribbling con il senso del gol. Sono 13 le presenze già collezionate finora in Serie A con 2 gol e 2 assist, niente male per uno che l’anno scorso giocava in un campionato come quello danese, nel Nordsjaelland.

Mikkel Damsgaard è uno dei 3 centrocampisti nati a partire dagli anni 2000 ad aver preso parte ad almeno 4 gol nei top-5 campionati europei 2020/21, insieme a Florian Wirtz del Leverkusen e Giovanni Reyna del Dortmund. Talento.

Un profilo che si sposa con i parametri di ADL: giovane, di talento, un possibile crack che in futuro potrebbe anche aiutare il club a far casa con una plusvalenza. Il danese potrebbe ricoprire più ruoli, essendo una valida alternativa.

Negli ultimi anni il calcio dei fiordi, sta facendo emergere talenti che possono fare la differenza: Haaland su tutti, vedi anche il Milan che non ha esitato un secondo ad ingaggiare Pierre Hauge in estate per 4 mln.