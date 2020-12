MondoNapoli Live non vi lascia mai, anzi vi tiene compagnia, pure durante la vigilia di Natale: i nostri esperti andranno in onda pure stasera alle 17 con il post Napoli-Torino, sempre su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Ovviamente, si partirà dall’analisi di Napoli-Torino, un match molto equilibrato, in cui gli azzurri hanno fatto fatica a creare tante occasioni e, in generale, sono sembrati molto scarichi.

Analizzeremo i dati della partita, le pagelle, i top e i flop, ma parleremo anche dei singoli: partiremo da Lorenzo Insigne, l’uomo della provvidenza per gli azzurri, il capitano, che risponde sul campo alle critiche ricevute contro l’Inter.

Inoltre, parleremo anche di Zielinski, il polacco alla ricerca della continuità e di Llorente: potrebbe essere lui l’uomo in più in questo momento di emergenza? Parleremo anche di Gattuso e della situazione delicata di salute che sta affrontando in questo periodo difficile.

Infin, parleremo anche delle prime mosse per il mercato di gennaio e torneremo anche sulla sentenza del Coni in merito a Juve-Napoli.

