Le migliori partite del 2020 – Al quinto posto

Un altro anno volge al termine, un anno inedito per tutti: e, come alla fine di ogni anno, anche alla fine di questo strano 2020 è giusto stilare un bilancio e ripercorrere le cose positive dai fattori negativi.

Per il Napoli, il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti: il simbolo della squadra è sicuramente il mister, Gennaro Gattuso, capace di regalare nuove emozioni e vittorie sia alla squadra sia alla città.

Noi di MondoNapoli siamo lieti di ripercorrere le emozioni azzurre ricordando le 5 migliori partite del 2020 giocate dal team di Ringhio. Oggi parleremo della quinta miglior partita.

Questa partita è Napoli-Genoa; siamo a fine settembre e il Napoli di Gattuso deve fare il debutto casalingo davanti a 1000 persone. La squadra azzurra viene dal successo contro il Parma, dove si è potuto vedere per la prima volta l’impatto del neo acquisto Osimhen e il nuovo modulo, 4-2-3-1.

Le risposte del “Tardini” sono convincenti e Gattuso conferma dall’inizio questo nuovo modulo: dunque, Meret gioca in porta, Di Lorenzo ed Hysaj sulle fasce, KK e Manolas centrali; in mediana giocano Fabian e Zielinski, mentre alle spalle della punta Osimhen, al debutto da titolare, giostrano Mertens, Lozano ed Insigne.

Il Genoa di Maran, reduce dalla vittoria contro il Crotone, schiera il 3-5-2 con Destro e Pjaca in attacco; in porta gioca Marchetti, perché Perin è risultato positivo al tampone prima del match, insieme al danese Schone.

Il Napoli parte subito forte: infatti, dopo 10 minuti, su un cross di Mertens, Hirving Lozano segna di testa e supera Marchetti, siglando l’1-0. Per il messicano sarà il primo goal in campionato e della stagione.

Il primo tempo vede il Napoli molto attivo, dominante, capace di far male con le verticalizzazioni su Osimhen e gli scatti di Lozano ed Insigne, che, però, si deve fermare per infortunio al 18′: al posto del capitano entra Elmas e il cambio si rivelerà azzeccato.

Nel secondo tempo, il Napoli parte con Maksimovic che sostituisce l’infortunato Manolas, ma la svolta decisiva la dà un polacco di nascita: Piotr Zielinski. Il polacco parte in volata da centrocampo, supera tre uomini genoani, lascia ad Elmas che mette dentro per Osimhen; il nigeriano appoggia di tacco per il polacco che, a centro area, spiazza Marchetti.

Dopo il goal del polacco, il Genoa scompare letteralmente dal campo e si scioglie come neve al sole; gli azzurri dilagano in poco più di 20 minuti con i goal di Mertens, il secondo di Lozano e le marcature dei subentrati Elmas e Politano.

Alla fine, il Napoli batte il Genoa per 6-0, ma questa vittoria sarà un po’ amara: infatti, il giorno dopo il match, i tamponi fanno risultare ben 20 positività nei tesserati genoani, con la maggior parte in campo contro gli azzurri. Insomma, da questa partita si innesca il caos che porterà a tutte le polemiche su Juve-Napoli.

La prima pillola di questa nostra rubrica finisce qui: se volete rivivere le emozioni delle grandi partite azzurre, vi aspettiamo sempre domani alle ore 13 per la quarta partita migliore del 2020.