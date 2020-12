MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo alle 20:00 con il pre-partita di Napoli-Torino: tutte le scelte di Gattuso

MondoNapoli Live torna in diretta anche stasera!

Infatti, dalle ore 20:00, saremo in diretta su Facebook e su Twitch per parlarvi della partita di stasera, in cui la squadra di Gattuso dovrà affrontare il Torino, partita fondamentale per cercare di avvicinarsi alla vetta della Serie A dopo il risultato positivo ottenuto ieri dalla sentenza che ha ridato al Napoli il punto di penalizzazione e ha sancito che il match con la Juventus si dovrà giocare.

Nella nostra diretta commenteremo con voi le formazioni che scenderanno in campo prima del match, potrete dire la vostra sulle scelte tattiche di Gattuso, analizzeremo i punti deboli e forti della squadra di Giampaolo e farete i vostri pronostici insieme ai nostri esperti!

Parleremo anche delle condizioni dei tanti infortunati e ci soffermeremo ancora sulla sentenza ed alcune voci che circolano.

Vi aspettiamo, non mancate!

