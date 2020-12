Insigne: “Sto male, sono due punti persi. Sulla sentenza…”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli ed autore del gol del pareggio contro il Torino, ha analizzato il pareggio coi granata ai microfoni di Sky Sport:

“Dovevamo fare di più, dispiace per aver perso due punti. Dobbiamo dare tutti di più, io in primis perché non possiamo buttare via questi punti. I giorni trascorsi insieme in ritiro ci aiutano a conoscerci meglio e a capire anche dove possiamo migliorare. Sentenza Juve-Napoli? Sapevamo di non aver fatto niente di male non partendo per Torino ma ci sarà tempo per pensare a quella gara. Il gol? Bel gol ma sto male perché dovevamo fare di più per vincerla“.