Gattuso: “La squadra mi è vicina, vi spiego cosa sta succedendo”

Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, al termine del match allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Torino, ai microfoni di Sky Sport: “Non è mancato nulla. Siamo arrivati scarichi e stanchi. Lozano da quando è entrato ha provato a mettercela tutta e questo punto ora ce lo teniamo stretti. Gli ultimi 10 giorni sono stati gestiti male perché bisogna inventarsi qualcosa siccome mancano i giocatori. Quando si gioca ininterrottamente come abbiamo fatto noi ti porta a questa stanchezza”.

Sulla sentenza – “In questi giorni non stiamo bene nonostante la vittoria del ricorso. Anch’io sto male fisicamente e voglio fare un appello a tutti quelli che si vergognano di alcune problematiche fisiche: mostratevi e lottate per quello in cui credete. Voglio smentire le voci in giro che mi davano per morto, io sto bene e questa malattia, chiamata miastenia, fortunatamente può guarire e tornerò più bello di prima”.

Sul ritorno di Osimhen – “Penso che non sia solo un problema riguardo la sua assenza perché lui è forte ma noi abbiamo pagato moltissimo questi piccoli acciacchi sebbene abbiamo avuto pochi problemi fisici quest’anno. Lozano ci ha dato una grandissima mano anche oggi ma dobbiamo trovare giocatori al 100%”.

Sul rapporto con la squadra – “Loro mi stanno molto vicino, sto molto meglio negli ultimi giorni anche se nascondevo questa mia condizione loro mi hanno sempre capito. Non è facile stare in piedi in campo ma un pazzo come me può tutto. Non mi piace farmi vedere così e ricevere la compassione dalle persone, voglio mostrarmi sempre cazzuto e continuare a fare quello che amo”.