Udienza terminata, ADL: “Sono ottimista, oggi c’era gente preparata”

Alle 15:40 si è conclusa l’udienza per quanto riguarda il ricorso di Juventus-Napoli, durata poco meno di un’ora. Il primo a parlare è stato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, chiedendo agli avvocati azzurri, Mattia Grassani ed Enrico Lubrano, di chiarire la posizione del club azzurro e tutto ciò che fosse accaduto nell’occasione. La Procura generale dello sport, poi, ha chiarito il contesto inedito in cui il Napoli s’è mosso, con un cambio di protocollo recente, giustificando, quindi, le interlocuzioni con le ASL. All’uscita, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni presenti all’esterno dell’aula. Queste le sue parole:

“Molto complicato fare le udienze in video come l’altra volta. Qui oggi c’era molta gente preparata che si era studiata le carte, gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e breve. Non siamo stati due ore a parlare, sono prudentemente ottimista. La sentenza di secondo grado più che forte è stata molto rilevante la sua interpretazione per quello che è, una trasparenza adamantina. Giustamente dovrebbe competere alla procura sempre”.