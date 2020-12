Sentenza Juve-Napoli, gli avvocati azzurri: “Il Napoli non aveva motivo di disertare”

Tuttojuve.com ha ripreso in aula la sentenza che sta avendo luogo al Collegio di Garanzia del Coni per quanto riguarda il ricorso presentato dagli azzurri per Juventus-Napoli, iniziata alle ore 14:35. Queste le parole degli avvocati degli azzurri, Enrico Lubrano e Mattia Grassani:

“Il Napoli non è partito per causa di forza maggiore, dovuta dell’impedimento della Asl. Non basta il sospetto per parlare di malafede, per il Napoli sarebbe stato meglio affrontare la Juve ad inizio stagione, quando ancora non era rodata. Non c’era motivo per disertare il match. Gli azzurri stavano per partire, ma prima di salire sul pullman abbiamo ricevuto la comunicazione di non partire dal capo di gabinetto della Regione. Il Napoli non aveva alcun interesse a non presentarsi alla gara. L’isolamento di 14 giorni previsto in caso di positività non lascia spazio ad interpretazioni. Il Napoli alle 14 e 13 come avrebbe potuto organizzare la trasferta?“.