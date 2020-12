“A Roma (14.30) sarà infatti discusso il ricorso della società azzurra per la sconfitta a tavolino 0-3 contro la Juventus e la penalizzazione (- 1) in classifica. Scenderà in campo di persona De Laurentiis, che domenica sera era all’ Olimpico e ha condiviso la scelta di Gattuso di portare la squadra in ritiro. Si esce dal momento difficile solo stando uniti e il presidente è pronto a fare la sua parte, dando battaglia davanti ai giudici. Serve un colpo di coda e può arrivare in Tribunale, prima che in campo”.

Così Repubblica ha rivelato questa mattina ulteriori dettagli sul ricorso al Coni che si terrà oggi pomeriggio a Roma.